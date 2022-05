Les sales gosses péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Les sales gosses péniche spectacle, 7 février 2020 20:30, Rennes. Vendredi 7 février 2020, 20h30 Sur place 14€ / 12€ 02 99 59 35 38 Cabaret Chansons Les Sales Gosses, c’est une violoniste à la voix malicieuse et sucrée et un accordéoniste aussi tendre qu’espiègle. Accompagnés de leur fascinant bouclophone, comme deux jolis mômes qui veulent refaire le monde façon guinguette des années folles, ils raviront vos écoutilles grâce à leurs compositions, légères et originales. Ensemble, ils dépoussièrent aussi de vieilles chansons : celles du grand Georges, de la môme Piaf, de l’effroyable Gainsbarre et bien d’autres encore. Comme deux gamins qui auraient trouvé une vieille malle pleine de trésors dans un grenier, ils posent un regard neuf sur nos airs surannés, avec humour et taquinerie. Avec Marie Amelie Vivier(chanteuse et violoniste) et Sylvère Vauléon(chanteur et accordéoniste) péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine vendredi 7 février 2020 – 20h30 à 21h30

Heure : 20:30 - 21:30
Lieu péniche spectacle
Adresse 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France
Ville Rennes

