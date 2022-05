Les Glossy Sisters péniche spectacle, 11 novembre 2017 20:30, Rennes.

Samedi 11 novembre 2017, 20h30 Sur place 12-14€ 0299593538, http://www.penichespectacle.com

Musique du monde, jazz vocal

Les Glossy Sisters reprennent en version jazz titres du répertoire de la chanson française et morceaux plus récents. Un cocktail frais et moderne où swing, scat et rap se mêlent dans une ambiance pop et légèrement vintage non dénuée de charme et d’humour.

Dans le cadre de « Jazz à l’Ouest ».

péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France

