LES DÉNICHEURS péniche spectacle, 3 février 2017 20:30, Rennes. Vendredi 3 février 2017, 20h30 Sur place réservations au 02 99 59 35 38 02 99 59 35 38 CHANSON RETRO A L’INSPIRATION « ROCK’N ROLL MUSETTE » Un chanteur : Valéry Dekoswki, qui ne ménage pas son organe et soigne sa moustache. Un orchestre : Manu Constant à la guitare et Olivier Ricquart à l’accordéon, aux penchants rock’n’ Roll Musette. Un trio passionné de textes forts, drôles et caustiques. A la recherche de raretés, ils traînent leurs guêtres dans les foires aux greniers pour chiner de vieux disques poussiéreux qui leur réservent parfois de très bonnes surprises. Reste ensuite à retrouver la gouaille d’antan pour clamer haut et fort des mots et des notes, qui n’ont pas réellement vieilli. En fouillant loin dans le patrimoine des chansons populaires d’avant-guerre, ces écumeurs de la partition rétro font ressurgir de l’Histoire des trésors de chansons, où l’accordéon fleure bon certes, mais où l’intemporalité de certains sujets l’emporte. La voix gouailleuse flirte entre mémoire et modernité. Tout un programme au gomina et en costume trois pièces, délicieusement rétro et finement humoristique! Mesdames, Messieurs, embarquez ! VENDREDI 3 FÉVRIER – 20h30 – 14€/12€ A bord de la Péniche spectacle amarrée à Rennes Renseignements et réservations au 02 99 59 35 38 péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine vendredi 3 février 2017 – 20h30 à 22h00

