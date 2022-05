Les banquettes arrières péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les banquettes arrières péniche spectacle, 15 janvier 2021 20:30, Rennes. Vendredi 15 janvier 2021, 20h30 Sur place Payants (12.5€ – 14€) 02 99 59 35 38 Chanson – Humour Voici trois femmes : Marie Rechner, Fatima Ammari-B, Cécile Le Guern, trois comédiennes nantaises, trois clowns et improvisatrices hors pair, devenues chanteuses par accident ! Ce qui est sans doute faux, tant leur concert nécessite une maîtrise parfaite des techniques vocales. Leurs chansons, entièrement a capella et sans aucun trucage, arrangées par Chasseloup, sont écrites comme autant de portraits qui grincent, qui décapent, qui dérapent parfois… mais toujours avec le sourire. On y croise des personnages inattendus comme un militant de Greenpeace, une pin-up de calendrier… sans oublier les fameux messages “à caractère hautement informatif”. Elles partagent le même sens de la dérision et du jeu improvisé. Elles sont drôles voire très drôles…sans jamais être vulgaires. Une galerie de portraits des plus loufoques et des plus colorés pour des activistes déchaînées à l’humour échevelé malgré leurs beaux chignons bien noués. Ça fuse dans tous les sens, ça pétille, ça explose, rien ne les retient ! Un spectacle « clin d’œil » pour se détendre en cette saison hivernale ! péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine vendredi 15 janvier 2021 – 20h30 à 21h00 P Noirault

