Les Banquettes arrières péniche spectacle, 16 février 2018 20:30, Rennes. Vendredi 16 février 2018, 20h30 Sur place 12-14€ 0299593538, http://www.penichespectacle.com Chanson-Humour Marie Rechner, Fatima Ammari-B, Cécile Le Guern : trois comédiennes et leurs chansons a cappella qui sont autant de portraits loufoques et colorés, du militant Greenpeace à la pin-up de calendrier. Ça fuse dans tous les sens, ça pétille, ça explose, rien ne les retient ! péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine vendredi 16 février 2018 – 20h30 à 22h00

