Leïla and the Koalas péniche spectacle, 27 janvier 2018 20:30, Rennes. Samedi 27 janvier 2018, 20h30 Sur place 12-14€ 0299593538, http://www.penichespectacle.com Chanson folk aux inspirations bluegrass et gospel Leïla Chevrollier-Aissaoui, accompagnée de Paul Manoeuvrier à la guitare etGuillaume Jurkiewicz à la contrebasse, propose une musique métissée et solaire nourrie du folk, des racines du gospel, du bluegrass, et de la soul, qui nous emmène tout droit de l’autre côté de l’Atlantique. péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine samedi 27 janvier 2018 – 20h30 à 22h00

