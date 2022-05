Lecture spectacle autour de Kafka, Théâtre des Lucioles péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Lecture spectacle autour de Kafka, Théâtre des Lucioles péniche spectacle, 4 avril 2018 15:00, Rennes. Mercredi 4 avril 2018, 15h00 Sur place gratuit 0299593538, http://www.penichespectacle.com lecture spectacle Pour la 13ème année consécutive, la Péniche Spectacle se rapproche du Théâtre de la Paillette dans sa démarche de soutien auprès des compagnies de théâtre de la région Cette année, carte blanche est donnée au Théâtre des Lucioles pour une lecture autour d’une nouvelle de Kafka. péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine mercredi 4 avril 2018 – 15h00 à 16h30

