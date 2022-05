Le Projet Schinéar péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Projet Schinéar péniche spectacle, 14 octobre 2017 20:30, Rennes. Samedi 14 octobre 2017, 20h30 Sur place 12-14€ 0299593538, http://www.penichespectacle.com Musique du Monde, de l’Asie aux Balkans Porté par Li’ang Zhao, Maxime Vidal et Denis Spriet, le Projet Schinéar, c’est un laboratoire de rencontres et de création à partir de musiques du monde traditionnelles, où les instruments subliment les chants de l’Asie aux Balkans, le tout teinté d’une énergie rock. Dans le cadre du «Grand Soufflet». péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine samedi 14 octobre 2017 – 20h30 à 22h00

