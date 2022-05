Laurent Cavalié péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Laurent Cavalié péniche spectacle, 24 janvier 2020 20:30, Rennes. Vendredi 24 janvier 2020, 20h30 Sur place 14€ / 12€ 02 99 59 35 38, https://www.penichespectacle.com VOIX D’OCCITANIE Laurent Cavalié est l’un des artistes majeurs de la musique occitane d’aujourd’hui. Alchimiste du chant populaire et poly-instrumentiste, il offre en partage les pépites qu’il glane çà et là sur sa terre languedocienne : des chants attrapés au vol, recyclés et arrangés au rythme de ses envies et de ses rêves métissés. Dans cette nouvelle création, Mon ombre e ièu, il poursuit en solo son exploration des sonorités méditerranéennes et de la langue occitane, fil conducteur d’une œuvre en perpétuelle réinvention… Avec son accordéon, quelques tambours anciens, des percussions végétales ou une mâchoire d’âne, il fait vibrer cette corde sensible qui nous relie à la mythologie populaire dans ce qu’elle a de plus noble. Un remarquable seul en scène pour les yeux et les oreilles. Avis aux amateurs ! péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine vendredi 24 janvier 2020 – 20h30 à 21h30

