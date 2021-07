La roulotte du bonheur péniche spectacle, 2 février 2022 10:00-2 février 2022 17:30, Rennes.

2 février – 8 avril 2022 gratuit 02 99 59 35 38

LA P’TITE GALERIE de la DAME BLANCHE

Après vous avoir présenté « Mes Amis Manouches » en 2017, Jean Louis Mercier poursuit cette exposition en vous invitant, avec leur accord, dans la famille de Samanta et « Youyoute », voyageurs qui vivent en roulotte tractée par des chevaux.

Souvent il lui est demandé dans quel pays il réalise ces images : ni avion, ni train pour les rencontrer, seulement quelques dizaines de kilomètres de son domicile, le département au nord-est, la Manche !

Les moments passés avec eux restent gravés dans sa mémoire et à travers son objectif tant l’accueil, la gentillesse et le partage d’une vie basée sur l’essentiel et la nature sont des valeurs fortes.

Youyoute est un vannier exceptionnel, infatigable, toujours des brins d’osier dans les mains. Il sait tout faire avec seulement un « Opinel » pour outil et ses doigts puissants. Samanta avec un large sourire vend les paniers exposés le long de la roulotte aux touristes et locaux quelque part sur la côte de Saint Vaast la Houge. Si vous les rencontrez, arrêtez-vous pour leur dire que vous les connaissez, ils seront très heureux !

péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine

Jean Louis Mercier,