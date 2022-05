La Bretagne par le sentier des douaniers – GR34 péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Bretagne par le sentier des douaniers – GR34 péniche spectacle, 28 janvier 2020 14:30, Rennes

6€

Cinédoc

1800 km, c'est la distance entre Le Mont St-Michel et Saint-Nazaire par la côte. C'est le fameux Sentier des Douaniers, connu sous l'appellation GR 34 : le chemin de Grande Randonnée. C'est le défi que s'est lancé Jean-Luc Diquélou, réalisateur rennais : parcourir à pied ce périple. Trois mois sont nécessaires pour mener à bien cet itinéraire, mais Jean-Luc y passera trois ans en repérage, randonnée, rencontres et tournage. La côte bretonne, dans toute sa beauté sauvage, dévoilera la richesse du paysage marin, l'environnement, les activités humaines, l'histoire, le patrimoine, les fêtes locales, les traditions… 1.800 km de sueur et de pur bonheur ! Voici le retour en images de ce périple.

