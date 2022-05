Kamilya Jubran & Sarah Murcia péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Kamilya Jubran & Sarah Murcia péniche spectacle, 5 octobre 2018 20:30, Rennes. Vendredi 5 octobre 2018, 20h30 Sur place 12/14€ 02 99 59 35 38 Concert – Musique du monde Oudiste et chanteuse palestinienne, Kamilya Jubran (“Sabreen”) a rencontré Sarah Murcia, contrebassiste et chanteuse (“Las Ondas Marteles”, “Caroline”), en 1998. Leur rencontre donne une belle union dans laquelle les musiciennes croisent leurs cordes magiques. Dans le cadre de l’Atlantique Jazz Festival. péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine vendredi 5 octobre 2018 – 20h30 à 21h30

Détails Heure : 20:30 - 21:30

