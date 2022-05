Juan Carmona Quartet péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Juan Carmona Quartet péniche spectacle, 16 novembre 2017 20:30, Rennes. 16 et 17 novembre 2017 Sur place 12-14€ 0299593538, http://www.penichespectacle.com Musique du Monde, Flamenco Inspiré par ses ancêtres gitans andalous, le guitariste Juan Carmona, accompagné de Domingo Patricio, El Bachi et Kike Terron, crée son propre langage musical empreint de richesse harmonique, puissance et complexité rythmique farouche qui nous ramènent aux sources du flamenco. Vibrations garanties ! péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine jeudi 16 novembre 2017 – 20h30 à 22h00

