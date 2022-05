Joao Cavalcanti et Mercelo Caldi péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Joao Cavalcanti et Mercelo Caldi péniche spectacle, 17 octobre 2019 20:30, Rennes. Jeudi 17 octobre 2019, 20h30 Sur place 14€ / 12€ 02 99 59 35 38, http://www.penichespectacle.com MUSIQUE et VOIX DU MONDE Brésil Chanteur, compositeur et percussionniste João Cavalcanti est considéré comme l’un des nouveaux talents de la musique brésilienne. Autour de son incroyable voix, Marcelo Caldi dispose des sonorités délicates et rythmées, propices à un dialogue aussi intimiste que virtuose. Tout en se différenciant de l’Adn musical de son père : le «Lion du nord» du Pernambuco, Joao Cavalcanti se révèle ainsi être un poète sensible, dont les compositions expriment la philosophie de la vie, de l’amour et de l’art. En tournée en France, ces deux virtuoses font escale sur la Peniche Spectacle ! péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine jeudi 17 octobre 2019 – 20h30 à 21h30

