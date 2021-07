Il ne tient qu’à nous – Cie Ocus péniche spectacle, 1 avril 2022 20:30-1 avril 2022 21:00, Rennes.

Vendredi 1 avril 2022, 20h30 Payants (12.5€ – 14€) 02 99 59 35 38

Cabaret Chanson Théâtre

C’est à un Cabaret Chanson et Théâtre, avec des petites histoires qui se glissent à l’oreille et au coeur, des chansons qui se fredonnent et réchauffent, que vous convient ces deux baladins.

Leur duo complice et passionné vient prendre le temps de résonner doucement son rapport au monde. Être là ensemble, et créer un cocon.

Ils y jouent la vie et tout ce qui s’ensuit. Ils y parlent des gens et de multiples sentiments. Les yeux dans les yeux, l’âme profonde et le sourire aux lèvres, ce spectacle est comme une aventure humaine !

Corinne Ernoux (chanteuse et accordéoniste) et Yann-Sylvère Le Gall (raconteur) vous emmènent vers les imaginaires de leur compagnie optimiste créatrice d’utopie spectaculaire.

Un spectacle chaleureux et tendre à la fois pour voyager, rêver et tel le colibri, y prendre sa part…

Production Péniche Spectacle dans le cadre du Festival Mythos.

péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine

vendredi 1er avril 2022 – 20h30 à 21h00

B Bambde