Histoires de bateliers, Théâtre du Pré Perché péniche spectacle, 15 novembre 2017 15:00, Rennes. Mercredi 15 novembre 2017, 15h00 Sur place 6-8€ 0299593538, http://www.penichespectacle.com Théâtre, Chanson, contes pour Jeune public à partir de 6 ans Hugues Charbonneau raconte ce qui a été à l’origine de la batellerie. Comment on a creusé les canaux ? Qui a construit ces grandes péniches ? Comment, dans leurs voyages à travers les terres, les Hommes partagent leur métier, leur vie quotidienne, leurs espoirs et leurs rêves. péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine mercredi 15 novembre 2017 – 15h00 à 16h00

Détails Heure : 15:00 - 16:00 Catégories d'évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes

