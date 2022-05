Histoires de bateliers péniche spectacle, 27 novembre 2019 15:00, Rennes.

Mercredi 27 novembre 2019, 15h00 Sur place 8€ / 6€ 02 99 59 35 38, http://www.penichespectacle.com

CONTE – CHANSON -THÉÂTRE

Le capitaine, Hugues Charbonneau vous donne rendez-vous à la passerelle avec son matelot. Du quai, puis longeant la cabine pilote et la salle des machines, il vous accueille dans la grande cale avec ses souvenirs de la batellerie, et même un peu plus parfois : Pourquoi on a aménagé les fleuves ? Comment on a creusé les canaux ? Qui a construit ces grandes péniches, et pour transporter quelles marchandises ? Comment dans leurs voyages à travers les terres, les hommes, les femmes et les enfants de l’eau partagent leur métier, leur vie quotidienne, leurs espoirs et leurs rêves. Avec ses histoires, notre Capitaine reste un bavard, que son matelot doit souvent « ré-amarrer » pour ne pas qu’il s’égare… Et ses souvenirs mélangent souvent des histoires, des contes, et des chansons… Alors tant mieux si à travers tous ces méandres, en débarquant, vous avez un peu perdu la boussole. C’est pour cela que l’on part….

