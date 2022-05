Francis Varis, Raul Barboza et Ze Luis Nascimento péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Francis Varis, Raul Barboza et Ze Luis Nascimento péniche spectacle, 13 octobre 2017 20:30, Rennes. Vendredi 13 octobre 2017, 20h30 Sur place 12-14€ 0299593538, http://www.penichespectacle.com Chamamé musette, musique du monde Ce trio de deux accordéonistes et un percussionniste virtuoses invente une langue musicale créole où s’entremêlent sonorités européennes et sud-américaines. Se croisent alors musette et Chamamé de la pampa argentine, pour un rendez-vous métisse et généreux. Dans le cadre du «Grand Soufflet». péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine vendredi 13 octobre 2017 – 20h30 à 22h30

