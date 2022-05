ÉVASION « FRENTÉ ! » péniche spectacle, 23 mars 2017 20:30, Rennes.

23 et 24 mars 2017 Sur place réservations au 02 99 59 35 38 02 99 59 35 38

POLYPHONIES VOCALES • A CAPELLA

Elles sont cinq Gwénaëlle Baudin, Soraya Esseid, Anne Marie Ferreira, Talia Ferreira, Laurence Giorgi venues d’horizons et de cultures différentes : Italie, Portugal, Algérie, Bretagne. Elles chantent le monde, les exodes et la vie en polyphonie avec un humour subtil et un soin sans pareil. Leur répertoire est basé sur ce qui fait la noblesse du chant : l’A Capella.

Leurs cinq voix aux couleurs complémentaires, montent crescendo, portent des langues différentes et parlent du monde comme il va. Leurs personnalités expriment la joie ou la colère, l’impertinence et la révolte.

Avec elles, c’est le Sud ou le Moyen Orient, Mahmoud Darwich et Andrée Chédid, un peu d’Afrique… et seules les chaises sont suédoises. Ensemble, ces citoyennes du monde nous chantent, avec fougue et sensualité, un peu de la femme, beaucoup de la Palestine, passionnément des enfants et de l’argent, à la folie de l’envol des hommes… Elles chantent un peu le fleuve, les sans-papiers, les pauvres cons, beaucoup le mélange, à la folie la fraternité, passionnément la langue italienne, l’hébreu ou l’arabe…

Et avec elles, nous partageons un peu nos solitudes, beaucoup l’indignité. Nous voyageons à la folie, passionnément inuit, tzigane, brésilien, ou espagnol… regardant à l’horizon car nous sommes tous “Frenté !”, face au monde, face aux joies et à la vie.

A bord de la Péniche spectacle amarrée à Rennes

Renseignements et réservations au 02 99 59 35 38

péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine

