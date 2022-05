En route vers Compostelle péniche spectacle, 2 décembre 2020 14:30, Rennes.

Mercredi 2 décembre 2020, 14h30, 20h30 Sur place Payants (6€) 02 99 59 35 38

Ce film parcourt d’abord la Via Arverna, un itinéraire peu fréquenté vers Rocamadour, à travers l’Auvergne et le Quercy, puis rejoint le célèbre Camino Francès, un itinéraire majeur qui conduit les pèlerins des Pyrénées à Saint-Jacques de Compostelle.

Sentir son corps, entrer dans un paysage, se frotter aux éléments : marcher au long cours, c’est oublier ses horaires, ses hiérarchies et ses tracas, se confronter aux caprices de la météo et à l’inconnu des rencontres. C’est aussi avoir le temps et la disponibilité d’esprit pour s’interroger : qui sommes-nous, que voulons-nous, qu’est-ce que la vie signifie pour nous ?

Dès le 11è siècle, des pèlerins venus de toute l’Europe se sont frayé un chemin jusqu’à Saint-Jacques. Le succès actuel de ce pèlerinage n’est donc pas tant un effet de mode, que sa redécouverte par une société en quête de sens.

« Que marchent ceux qui savent et que sachent ceux qui marchent »

En partenariat avec « Le Cercle des Voyageurs »

