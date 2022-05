Drôle de Chute – Théâtre du Pré Perché péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Drôle de Chute – Théâtre du Pré Perché péniche spectacle, 21 novembre 2018 15:00, Rennes. Mercredi 21 novembre 2018, 15h00 Sur place Tarifs : 6-8€ 02 99 59 35 38 C’est l’histoire d’un Grand Père qui tombe d’un arbre et reste accroché à une branche ! Appuyé sur des contes traditionnels, ce spectacle interroge les valeurs de solidarité et d’humanisme. péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine mercredi 21 novembre 2018 – 15h00 à 16h00

Heure : 15:00 - 16:00
Lieu péniche spectacle
Adresse 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France
Ville Rennes
Age minimum 6
Age maximum 99

