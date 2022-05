Drôle de chute, Théâtre du Pré Perché péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Drôle de chute, Théâtre du Pré Perché péniche spectacle, 28 mars 2018 15:00, Rennes. Mercredi 28 mars 2018, 15h00 Sur place 6-8€ 0299593538, http://www.penichespectacle.com conte théâtral et musical, jeune public à partir de 6 ans Contes du monde. C’est l’histoire d’un grand-père qui, en tombant d’un arbre, reste accroché à une branche par le pied. Prenant patience, il creuse dans sa mémoire pour se raconter des contes et y trouver un indice qui l’aiderait. péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine mercredi 28 mars 2018 – 15h00 à 16h00

