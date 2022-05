Double plateau chanson péniche spectacle, 28 mars 2020 20:30, Rennes.

Samedi 28 mars 2020, 20h30 Sur place 14€ / 12€ 02 9 959 35 38, https://www.penichespectacle.com

Double plateau chanson

MARION ROUXIN Chanson

Durée 45 mn

Avec une voix et une présence incontournable, Marion Rouxin vous emmène dans ses mondes intérieurs où l’humour, l’amour, la tendresse et quelquefois de profondes détresses rivalisent. Une écriture pleine de fragilité, d’émotions et de finesse. Dans ce nouveau spectacle, elle pose son regard sensible sur le monde et des mots sur ce qui la touche, la révolte, l’interroge…Elle y questionne l’autre, l’autre soi, l’autre qu’on aime, les autres, dans leurs altérités, dualités et complémentarités…

MARJOLAINE PIEMONT Chanson

Durée 45 mn

Marjolaine Piémont porte le prénom d’une herbe aromatique mais démontre qu’elle n’a rien d’une plante verte. Sur scène, avec élégance, elle dévoile crûment ses textes mordants. Culottée, audacieuse et espiègle, accompagnée de Quentin Bécognée à la guitare et au charango, elle prend le monde à rebrousse-poil avec des chansons féminines aussi piquantes que les poils d’un homme. Une artiste à découvrir.

péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine

samedi 28 mars 2020 – 20h30 à 21h30