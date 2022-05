Dan Gharibian Trio péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Dan Gharibian Trio péniche spectacle, 6 octobre 2018 20:30, Rennes. Samedi 6 octobre 2018, 20h30 Sur place 12/14€ 02 99 59 35 38 Concert – Musique du monde Ce nouveau trio réunit autour de Dan Gharibian, Benoit Convert des Doigts de l’Homme à la guitare alerte et Antoine Girard à l’accordéon. Bienvenue en Tziganie ! Dans le cadre du festival le Grand Soufflet. péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine samedi 6 octobre 2018 – 20h30 à 21h30 Dan Gharibian Trio

Détails Heure : 20:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu péniche spectacle Adresse 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France Ville Rennes lieuville péniche spectacle Rennes Departement Ille-et-Vilaine

péniche spectacle Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Dan Gharibian Trio péniche spectacle 2018-10-06 was last modified: by Dan Gharibian Trio péniche spectacle péniche spectacle 6 octobre 2018 20:30 péniche spectacle Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine