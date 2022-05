Cinédoc / Mekong péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Cinédoc / Mekong péniche spectacle, 2 février 2021 14:30, Rennes. Mardi 2 février 2021, 14h30, 20h30 Sur place Payants (6€) 02 99 59 35 38 Cinédoc / Mekong Prenant sa source au nord du Tibet, le fleuve Mékong poursuit sa longue descente à travers six pays : la Chine, le Myanmar, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam.

Philippe Jacq parcourt ces vastes territoires à pied, en scooter, en bus, en bateau, ou à dos d’éléphant… Au Laos, sa compagne Cris le rejoint pour traverser ensemble, à pied, une partie du pays. Un seul objectif : aller à la rencontre des populations locales et s’enrichir de leur culture. Pèlerins tibétains, paysans chinois, ethnies montagnardes, moines bouddhistes ou pêcheurs. Tout au long de cette magnifique expédition, nous découvrons ce fleuve mythique et les problèmes environnementaux liés à son exploitation hydroélectrique. Le Mékong n’est plus un long fleuve tranquille, c’est un fleuve en sursis. En partenariat avec « Le Cercle des Voyageurs » péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine mardi 2 février 2021 – 14h30 à 15h00

