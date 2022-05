Cinédoc, “l’Irlande, ombres et lumières” péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Cinédoc, “l’Irlande, ombres et lumières” péniche spectacle, 13 mars 2018 14:30, Rennes. Mardi 13 mars 2018, 14h30, 20h30 Sur place 6€ 0299593538, http://www.penichespectacle.com cinédoc Luc Giard vous fait découvrir les Irlandais et leurs passions, du Buren au Connemara en passant par le Donegal. Il faufile sa caméra entre « ombres et lumières » pour offrir un ensemble de tableaux vivants qui sert de décor aux traditions et à l’histoire de cette île aux beautés sublimes. péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine mardi 13 mars 2018 – 14h30 à 16h00

mardi 13 mars 2018 – 20h30 à 22h00

Détails Heure : 14:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu péniche spectacle Adresse 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France Ville Rennes lieuville péniche spectacle Rennes Departement Ille-et-Vilaine

