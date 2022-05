Cinédoc – Islande au gré des vents péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Cinédoc – Islande au gré des vents péniche spectacle, 22 novembre 2018 14:30, Rennes. Jeudi 22 novembre 2018, 14h30, 20h30 Sur place 6€ 02 99 59 35 38 Cinéma documentaire Pierre Régior propose une longue errance à travers l’Islande : déserts de cendre, glaciers, îles battues par les vents, falaises et colonies d’oiseaux marins… Une découverte en profondeur de l’Islande et des Islandais. péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine jeudi 22 novembre 2018 – 14h30 à 15h30

jeudi 22 novembre 2018 – 20h30 à 21h30

Détails Heure : 14:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu péniche spectacle Adresse 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France Ville Rennes lieuville péniche spectacle Rennes Departement Ille-et-Vilaine

péniche spectacle Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Cinédoc – Islande au gré des vents péniche spectacle 2018-11-22 was last modified: by Cinédoc – Islande au gré des vents péniche spectacle péniche spectacle 22 novembre 2018 14:30 péniche spectacle Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine