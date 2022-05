CIE CHARABIA “ MA FORET” péniche spectacle, 23 octobre 2016 10:00, Rennes.

Dimanche 23 octobre 2016, 10h00, 11h00, 17h00 Sur place réservations au 02 99 59 35 38 02 99 59 35 38, http://www.penichespectacle.com

PERFORMANCE VOCALE – JEUNE PUBLIC – pour enfants de 6 mois à 4 ans

Nous sommes dans une forêt. Selon les heures, on y entend toutes sortes de sons, on y découvre des lumières et des couleurs, on y sent une multitude d’odeurs. Nos sens sont en éveil. La forêt est un endroit qui nous stimule et nous apaise. Nous sommes dans une forêt magique et mystérieuse, peuplée d’oiseaux et d’animaux…

Et les deux voix de Mathilde Lechat et Mélanie Panaget nous y accompagnent. Elles improvisent, produisent des sons, fabriquent des textures sonores. Nous sommes dans une forêt où l’imaginaire vocal se débride pour un voyage sonore et visuel à la fois drôle et poétique…. Un joli spectacle pour les tout-petits.

Ce spectacle est coproduit par la Péniche Spectacle et le Théâtre Lillico dans le cadre du Festival “Marmaille”.

DIMANCHE 23 OCTOBRE – à 10h, à 11h et à 17h – 6€

Séances scolaires mardi 18 Octobre

A bord de la Péniche spectacle amarrée à Rennes

Renseignements et réservations au 02 99 59 35 38

péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine

