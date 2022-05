Chansons d’amour pour ton bébé péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Chansons d’amour pour ton bébé péniche spectacle, 16 octobre 2019 10:30, Rennes. Mercredi 16 octobre 2019, 10h30, 17h00 Sur place 6€ 02 99 59 35 38, http://www.penichespectacle.com SPECTACLE MUSICAL Inspiré des nursery rhymes de Woody Guthrie, ce spectacle musical offre un moment de connivence aux parents et aux tout-petits. Accompagnée de son musicien Stan Grimbert, aux percussions et au piano, Julie Bonnie aux chants, violon et guitare livre des mots simples sur les émotions et la sensibilité. Dans une ambiance feutrée se dresse un décor de soir d’été avec poésie et murmure de voix, pour raconter à son enfant comme on l’aime. Les mots glissent dans le chant, racontent facilement, peuvent dire sans alourdir. Parce que l’art des comptines et des berceuses est ancestral et nécessaire. Un moment de douceur… péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine mercredi 16 octobre 2019 – 10h30 à 11h30

mercredi 16 octobre 2019 – 17h00 à 18h00

Heure : 10:30 - 18:00
Age minimum 1
Age maximum 5

