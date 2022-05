CÉSAR STROSCIO & LE TRIO ESQUINA péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

CÉSAR STROSCIO & LE TRIO ESQUINA péniche spectacle, 7 octobre 2016 20:30, Rennes. Vendredi 7 octobre 2016, 20h30, 21h30 Sur place réservations au 02 99 59 35 38 02 99 59 35 38 MUSIQUE DU MONDE – TANGO – BANDONÉON – ARGENTINE Esquina, “coin de rue ”, en Argentin, c’est le lieu de toutes les rencontres. C’est là que l’on se croise pour parler de football, de philosophie, de politique, de littérature, de métaphysique ou du quotidien… Avec ses musiciens, ce bandonéoniste d’exception César Stroscio fait voyager l’Argentine à travers le monde. Cofondateur du fabuleux Cuarteto Cedron avec lequel il partagea plus de vingt ans d’aventures, César Stroscio se produit désormais en compagnie de Léonardo Sanchez (guitare), brillant instrumentiste argentin de formation classique et de Claude Tchamitchian, contrebassiste compositeur très impliqué sur la scène européenne. Avec eux, sur des rythmes variés du Rio de la Plata : tangos, milongas, candombes ou bien encore valses aux arrangements raffinés, il célèbre les grands maîtres du Tango, tels Astor Piazzola, Guillermo Thomas, Alchourron, Enriquez, Aieta, Mederos… tout en partageant leurs propres compositions. “Mêlant subtilement la passion et un brin de sophistication, avec un jeu tout en pudeur et un phrasé limpide”, ils nous embarquent au-delà de l’Atlantique pour redécouvrir “un tango comme on l’aime, mordant, passionné, charnel.” Un concert plein de classe et de talent pour ouvrir cette nouvelle saison ! Production Péniche spectacle dans le cadre du festival « Le Grand Soufflet ». VENDREDI 7 OCTOBRE 20h30 – 14€/12€ A bord de la Péniche spectacle amarrée à Rennes Renseignements et réservations au 02 99 59 35 38 péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine vendredi 7 octobre 2016 – 20h30 à 21h30

