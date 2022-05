Cécile Bergame, “Sur le dos d’une souris” péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Cécile Bergame, “Sur le dos d’une souris” péniche spectacle, 18 octobre 2017 10:00, Rennes. Mercredi 18 octobre 2017, 10h00, 11h00, 17h00 Sur place 6€ 0299593538, http://www.penichespectacle.com Conte et comptines très jeune public, 1 à 3 ans, durée 30 mn Alchimiste de l’imaginaire, Cécile Bergame nous donne à entendre un mélange de récits oniriques, comptines savoureuses et jeux de doigts traditionnels pour dire avec douceur ce qui va et ce qui vient, et aborder la thématique du tout-petit qui grandit et découvre la vie. Dans le cadre de «Marmaille». péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine mercredi 18 octobre 2017 – 10h00 à 10h30

mercredi 18 octobre 2017 – 11h00 à 11h30

mercredi 18 octobre 2017 – 17h00 à 17h30

Détails Heure : 10:00 - 17:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu péniche spectacle Adresse 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France Ville Rennes Age minimum 1 Age maximum 3 lieuville péniche spectacle Rennes Departement Ille-et-Vilaine

péniche spectacle Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Cécile Bergame, “Sur le dos d’une souris” péniche spectacle 2017-10-18 was last modified: by Cécile Bergame, “Sur le dos d’une souris” péniche spectacle péniche spectacle 18 octobre 2017 10:00 péniche spectacle Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine