ATELIER « LIRE A HAUTE VOIX » péniche spectacle, 7 mars 2020 14:00, Rennes.

Samedi 7 mars 2020, 14h00 Sur place 46€ 02 99 59 35 38, https://www.penichespectacle.com

ATELIER « LIRE A HAUTE VOIX »

Souvent s’offre aujourd’hui l’occasion, l’envie ou le plaisir de lire de façon conviviale pour de petits publics, des textes à hautes voix : poésie, littérature, nouvelles, contes… La vision globale de sa voix peut parfois dissuader de prendre et donner cette parole riche. Loin de la standardisation des voix radiophoniques, vous essaierez, sous le regard de ce comédien et metteur en scène, à partir de textes que vous apporterez, de partager différentes expériences pour dénombrer et préciser les outils qui contribuent à l’oralité en public (préparation du corps dans l’espace, respiration, articulation, timbre de voix, puissance, tonalité, rythme, regard et présence dans l’espace publique et sensible).

péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine

samedi 7 mars 2020 – 14h00 à 15h00