Assurd péniche spectacle, 9 octobre 2020 20:30, Rennes.

Vendredi 9 octobre 2020, 20h30 Sur place Payants (12.5€ – 14€) 0299593538

Musique et Voix du Monde – Italie

Les Assurd sont originaires de la Campanie, cette région d’Italie méridionale qui a pour ville principale Naples, capitale de la musique populaire italienne. Ce sont trois musiciennes et chanteuses : Cristina Vetrone (voix et accordéon), Lorella Monti (voix, tammorre et castagnettes) et Chiara Carnevale (voix et percussions). Trois femmes au tempérament de feu et aux voix puissantes qui présentent des compositions originales de musique traditionnelle napolitaine, et plus largement du Sud de l’Italie.

Leur répertoire retrace les origines cette tradition musicale et particulièrement son folklore féminin avec des chants d’ouvrières et travailleuses agricoles et des danses comme la tammuriata, la tarentelle ou les ninna nanna.

Elles excellent également dans l’art des percussions ou de l’accordéon diatonique et dégagent une impressionnante présence scénique.

Assurd, c’est un rendez-vous joyeux où l’énergie, la fête et l’exaltation de la beauté de l’univers féminin méridional se révèlent.

péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine

