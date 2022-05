Allez les filles ! péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Allez les filles ! péniche spectacle, 6 décembre 2019 20:30, Rennes. Vendredi 6 décembre 2019, 20h30 Sur place 14€ / 12€ 02 99 59 35 38, https://www.penichespectacle.com HUMOUR MUSICAL Quatuor vocal a capella Après avoir démissionné… suite à un licenciement, Jane, Juju, Mag et Béné , alias Vanessa Grellier, Emmanuelle Delatouche, Frédérique Espinasse, Alexandra Bourigault se lancent un défi, créer leur start up : « Allez les Filles ». Fini la compta, place à leur passion commune : la chanson. Ces quatre nouvelles entrepreneuses dynamiques viennent présenter leur concept : « une chanson pour chaque occasion » ! Chaque personnage se dessine par ses petits excès délirants, difficilement réprimés et irrésistiblement drôles. Les expressions et les mimiques sont désopilantes. Leurs voix sont superbes, le répertoire aussi éclectique que vaste, et la prestation a cappella impeccable… Un spectacle clin d’œil pour se détendre en cette fin d’année ! péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine vendredi 6 décembre 2019 – 20h30 à 21h30

