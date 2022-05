À l’ombre du Prosopis péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

À l’ombre du Prosopis péniche spectacle, 29 janvier 2021 20:30, Rennes. Vendredi 29 janvier 2021, 20h30 Sur place 02 99 59 35 38 Contes Fils d’un père d’origine Halpoular et d’une mère Wolof, Mamadou Sall est Mauritanien. Il conte des histoires à rire, mais aussi à réfléchir.

Ce soir. Un petit village d’Afrique. À la sortie du village, une maison. Dans la cour de cette maison, un arbre, un grand prosopis, le tamarin du blanc en wolof. Ici Mamadou Sall nous conte l’histoire d’un enfant né miraculeusement dans un pays où la mort a beaucoup œuvré. On le prénomme Sagar, mot wolof qui signifie : chiffon !

Mais grâce à l’enseignement que lui prodigue sa mère, grâce à la bienveillance indestructible de son père, et grâce à la force de la parole partagée, Sagar va tenter de surmonter les nombreux obstacles qui se dressent sur le chemin de la vie.

Une veillée au pied du prosopis , où la sagesse millénaire de l’Afrique y côtoie une malice toute aussi légendaire. péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine vendredi 29 janvier 2021 – 20h30 à 21h00 M Douteau

