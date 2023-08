Lisbonne Péniche Spectacle Rennes, 27 mars 2024, Rennes.

L’auteur nous y amène au rythme d’une flânerie particulièrement adaptée aux surprises et aux secrets. Mercredi 27 mars 2024, 14h30, 20h30 1

Du 2024-03-27 14:30 au 2024-03-27 22:00.

Capitale du Portugal, Lisbonne en est une capitale où il fait bon se perdre : Alfama, Moureira, Bairro Alto, Bica, Baïxa, quartiers historiques… Elle est aussi un haut lieu culturel. Une ville historique qui ne perd rien de son charme malgré les nombreux éléments qui l’ont affecté. L’auteur nous y amène au rythme d’une flânerie particulièrement adaptée aux surprises et aux secrets : rencontres humaines et artistiques, détours insolites dans les vieux quartiers, plongeon dans la richesse historique et architecturale à travers un séduisant paysage urbain. Un magnifique film, tout en finesse.

Péniche Spectacle Quai st cyr Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine