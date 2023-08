Bahia el Bacha Péniche Spectacle Rennes, 23 mars 2024, Rennes.

Bahia El Bacha, avec sa voix douce et claire et son violoncelle, nous emmène dans un monde où les cultures se fondent en un chant universel. Samedi 23 mars 2024, 20h30 1

Du 2024-03-23 20:30 au 2024-03-23 22:00.

Issue d’une famille Franco-Libanaise de grands musiciens, Bahia El Bacha a toujours aimé s’affranchir des conventions.

Après avoir été formée au violoncelle classique au sein de différents conservatoires, elle s’est ensuite initiée au répertoire tango, à la musique bretonne, en même temps qu’elle a retrouvé les chants judéo-espagnols qui ont bercé son enfance.

Le chant comme mode d’expression de l’intime s’est très tôt imposé à elle comme une évidence.

Inspirée par toutes ces expériences, elle est aujourd’hui auteure, compositrice, interprète. Elle chante ses compositions en espagnol, français et arabe sur des airs mêlant sonorités orientales, argentines et classiques, tout en continuant de s’emparer des chants séfarades pour leur apporter une touche personnelle. Elle enrichit ces complaintes judéo-espagnoles d’improvisations et d’harmonies empruntées au répertoire classique.

Portée par les rythmes des percussions orientales de Wassim Halal et la guitare couleur flamenca de Steven Fougères, Bahia El Bacha, avec sa voix douce et claire et son violoncelle, nous emmène dans un monde où les cultures se fondent en un chant universel.

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes

Péniche Spectacle Quai st cyr Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine