Batsükh Dorj et Johanni Curtet Péniche Spectacle Rennes, 22 mars 2024, Rennes.

Batsükh Dorj nous chante une culture nomade qui vit à travers les montagnes et les voyages, aux rythmes de la nature, des chevaux, de l’écoulement de l’eau… Vendredi 22 mars 2024, 20h30 1

Du 2024-03-22 20:30 au 2024-03-22 22:00.

Direction la Mongolie ! Connaissez-vous le Chant diphonique ? Ce bourdon vocal singulier que les khöömiich – diphoneurs mongols – peuvent à eux seuls émettre, en réalisant simultanément une mélodie d’harmoniques entourée de diverses résonances. Une acrobatie virtuose de la voix qui fascine et envoûte littéralement. Non ?

Alors direction Tsengel, dernier village à l’ouest du pays. C’est de là que vient Batsükh Dorj, remarquable musicien. Passionné par la transmission orale, il a été formé auprès des grands maitres. Avec sa vièle (igil), son luth (toshpuluur) et sa voix, il maîtrise à merveille les différents styles diphoniques typiques des Touvas : le sygyt (chant diphonique sifflé), le kargyraa (chant diphonique profond), l’ezenggileer ou encore le borbangnadyr.

Accompagné par Johanni Curtet, ethnomusicologue et musicien averti, il nous chante au gré du répertoire traditionnel et de leurs compositions personnelles, une culture nomade qui vit à travers les montagnes et les voyages, aux rythmes de la nature, des chevaux, de l’écoulement de l’eau…

Un univers étonnant, empreint de pastoralisme et de nomadisme, qui saura éveiller vos oreilles curieuses de sonorités souvent mal connues.

Ce spectacle est co produit par la Péniche Spectacle.

Péniche Spectacle Quai st cyr Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine