Brazakuja Péniche Spectacle Rennes, 15 mars 2024, Rennes.

Du 2024-03-15 20:30 au 2024-03-15 22:00.

Après plusieurs centaines de concerts en France et en Amérique du Sud, et trois albums enregistrés avec « Cao Laru », leur ancienne formation, Marie Tissier, Felipe Trez et Laura Aubry forment le trio Brazakuja.

Trois voix, un violoncelle, un accordéon, et une batterie….

Entre Brésil et Balkans, à travers ses compositions et ses réarrangements de musiques traditionnelles, Brazakuja, varie les sonorités, les rythmes et les langues pour offrir un mélange unique et coloré.

Entre fête et poésie, ses morceaux se dansent autant qu’ils s’écoutent, ses mots nous donnent le sourire aux lèvres autant qu’ils peuvent nous donner la larme à l’œil.

Unis par leur amitié, inspirés par leurs voyages, forts de leur solide expérience sur scène, et fascinés par l’universalité de la musique, les trois musicien-ne-s partagent, dans une joie communicative, leur envie de donner, de rassembler, de partager, de toucher notre humanité.

Péniche Spectacle Quai st cyr Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine