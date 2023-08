Socks in the frying pan Péniche Spectacle Rennes, 15 février 2024, Rennes.

Des compositions personnelles aux airs traditionnels, Socks in the Frying Pan revisite la musique irlandaise et surtout nous la donne à voir sur scène avec énergie pour notre plus grand bonheur. Jeudi 15 février 2024, 20h30 1

Du 2024-02-15 20:30 au 2024-02-15 22:00.

Quand l’humour rencontre la musique irlandaise traditionnelle, cela crée Socks in the Frying Pan : un trio composé de Aodàn Coyne à la guitare, voix, Shane Hayes à l’accordéon et Fiachra Hayes aux fiddles et banjo.

Venus de la côte Ouest de l’Irlande, berceau de la musique traditionnelle irlandaise, ces trois-là mélangent les mélodies irlandaises traditionnelles à une touche de folie très personnelle qui emporte le public.

Après 6 années de tournées intensives, leur formation a été récompensée de nombreuses fois, entre autre avec le prix « du Groupe de l’Année », décerné par l’association Irish Music Association.

Leur style moderne et singulier, caractérisé par une énergie musicale incontournable, des harmonies vocales dynamiques et une grande habilité sur le plateau, leur a valu d’être acclamés dans les plus grands festivals de musique irlandaise aux USA.

Péniche Spectacle Quai st cyr Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine