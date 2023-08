LUA Péniche Spectacle Rennes, 19 janvier 2024, Rennes.

Les percussions, se joignent aux voix chaudes et puissantes, parfois totalement a capella des deux artistes, pour vous servir une polyphonie rythmique et vocale intense et colorée. Vendredi 19 janvier 2024, 20h30 1

Du 2024-01-19 20:30 au 2024-01-19 22:00.

« De la Galice à l’Afghanistan en passant par d’autres contrées… »

Lua signifie « Lune » en galicien ; ses contrastes et ses reflets symbolisent la rencontre de deux chanteuses originaires de Bretagne, aux parcours riches et atypiques, Morgane Le Cuff et Mélanie Panaget.

De la Galice en passant par la Bretagne, les Asturies, l’Italie, la Turquie, ou encore le Venezuela, Lua navigue librement entre improvisations vocales et chants traditionnels. Harpe celtique, saz, pandera et autres percussions, se joignent aux voix chaudes et puissantes, parfois totalement a capella des deux artistes, pour vous servir une polyphonie rythmique et vocale intense et colorée.

Guidé par une soif de grands espaces et de liberté, avec joie, légèreté et dextérité, ce spectacle porte en lui des messages sur la volonté des femmes à choisir leur vie, sur la tolérance, le respect et sur la nécessité absolue de garder une ouverture d’esprit sur les différences …

Un voyage vocal à travers le monde, mais aussi à travers soi, pour partir et toujours mieux revenir…

Ce spectacle est coproduit par la Péniche Spectacle. Production Péniche Spectacle dans le cadre du festival « Zef et Mer ».

Péniche Spectacle Quai st cyr Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine