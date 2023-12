Embarcadère n°5 Péniche Spectacle Rennes, 20 décembre 2023, Rennes.

Un moment partagé avant les fêtes de fin d’année. Mercredi 20 décembre, 15h00 1

Du 2023-12-20 15:00 au 2023-12-20 18:00.

En 23/24 la Péniche Spectacle lance ses nouveaux rendez-vous « Embarcadères » !

4 saisons = 4 temps forts pour (re) découvrir les Péniches !

Le 20 décembre, retrouvez nous pour l’embarcadère d’hiver : Un moment partagé avant les fêtes de fin d’année.

Venez vous réchauffez autour d’une pause gourmande : Chaleur, convivialité, solidarité, chansons et chocolat seront à l’honneur. Vos gateaux sont les bienvenus pour un goûter partagé.

Entre passé, présent et avenir, c’est l’occasion de (re) découvrir l’histoire de ces deux anciennes sablières devenues lieu culturel et artistique (programmations, expositions, ateliers, résidences…).

L’Équipage de la Péniche Spectacle se fera également un plaisir de vous présenter les différents rendez-vous de la saison 23/24 et de vous aiguiller dans vos choix de spectacles pour vos cadeaux de fin d’année.

Et pour encore plus de découvertes et de plaisir le Théâtre du Pré Perché vous proposera des intermèdes musicaux et contés autour de noël !

Péniche Spectacle Quai st cyr Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine