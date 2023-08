Dan Gharibian Trio Péniche Spectacle Rennes, 1 décembre 2023, Rennes.

Du 2023-12-01 20:30 au 2023-12-01 22:00.

Dan Gharibian est une figure emblématique des musiques de l’Est, sur la route des tziganes, aux frontières de l’Orient.

Après l’arrêt de Bratsch fin 2015, il est reparti en trio, éternelles santiags aux pieds, avec son élégance orientale, sa « tronche » inimitable et cette voix reconnaissable entre toutes.

« Une voix qui semble avoir absorbé toutes les fumées des bars de rébétiko, frottée à l’arak et à la vodka ; une voix qui chante les chansons et ballades tziganes, arméniennes, russes, ou le blues grec. »

Un nouveau trio réunit autour de Dan Gharibian, Benoit Convert des ”Doigts de l’Homme” à la guitare alerte et Antoine Girard à l’accordéon, qui, enfant de la grande fratrie Bratsch, s’est nourri dès son plus jeune âge de ces ballades.

Bienvenue en Tziganie… Vous n’avez pas fini de voyager !

