Aguamadera Péniche Spectacle Rennes, 24 novembre 2023, Rennes.

Avec leurs voix magnifiques et leur interprétation joyeuse, pleine d’élégance et d’humilité, ils vous emmènent aux quatre coins de l’Amérique Latine, à la découverte de toutes ses diversités. Vendredi 24 novembre, 20h30 1

Du 2023-11-24 20:30 au 2023-11-24 22:00.

Folklore traditionnel, joropo vénézuélien, chacarera argentine, valse péruvienne, forró brésilien, compositions personnelles…

Avec Aguamadera, le voyage à travers les richesses musicales sud-américaines, que l’on sait inépuisables, est de mise.

En un air de guitare , de cuatro ou de maracas, avec de superbes arrangements, María Cabral (voix, percussions, cuatro) et Marco Grancelli (guitare, voix, cuatro) s’approprient les classiques d’Amérique latine. A travers des versions très personnelles, ils inaugurent en même temps de nouvelles sonorités avec des compositions folk originales et modernes, porteuses de messages bien vivants et inspirées des répertoires traditionnels argentins, venézueliens, péruviens…

Ces deux là se sont rencontrés sur les scènes de Buenos Aires, leur ville natale en 2015. Partageant la même passion pour la voix et le folklore sud-américain, après avoir mené une tournée européenne d’une cinquantaine de concerts dans des festivals de renom, ils s’installent en France et se font largement reconnaitre.

Péniche Spectacle Quai st cyr Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine