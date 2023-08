Birmanie – Un trésor dévoilé Péniche Spectacle Rennes, 21 novembre 2023, Rennes.

Depuis la cité archéologique de Bagan, en passant par la métropole Yangon, les villages de l’État Shan, le lac Inle et le Rocher d’Or, ils nous dévoilent une Birmanie ancrée dans ses traditions. Mardi 21 novembre, 14h30, 20h30 1

Du 2023-11-21 14:30 au 2023-11-21 22:00.

Epris de grands espaces, Lynda Paquette et Martin Parent troquent régulièrement leur marteau de géologue pour une caméra. Ils ont visité la Birmanie à 6 reprises. En 2012, comme beaucoup, ils veulent croire que la transition politique annonçant la fin de la dictature militaire fera place à la démocratie. Le coup d’état militaire de février 2021 a malheureusement mis fin à cet élan d’espoir. Sans fermer les yeux sur les drames qui secouent le pays, les deux réalisateurs proposent une incursion originale dans les réalités d’hommes et de femmes restés trop longtemps invisibles au reste du monde. Depuis la cité archéologique de Bagan, en passant par la métropole Yangon, les villages de l’État Shan, le lac Inle et le Rocher d’Or, ils nous dévoilent une Birmanie profondément ancrée dans ses traditions.

Péniche Spectacle Quai st cyr Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine