Le Fantôme en dehors de sa coquille. Pavillon de la Courrouze, 4 octobre 2019 19:00, Rennes. 4 – 31 octobre 2019 Sur place Entrée libre https://www.facebook.com/events/429804471212962/ Exposition proposée par deux jeunes artistes Claire Guetta et Paul Cottet-Dumoulin. Ils éprouvent le transitif pour en faire ressortir le mystique. Le Fantôme en dehors de sa coquille. EXPOSITION DU 5.10.2019 au 31.10.2019 La vie est agréable. La mort est paisible. C’est la transition qui est désagréable. Isaac Asimov Destination Cerveau, 1987 Transition vient du latin transitus signifiant le passage. Cette expression qualifie ainsi un état temporaire et intermédiaire ayant lieu entre deux états durables.Dans notre contexte politico-social, c’est un terme qu’on nous rabâche sans cesse : transition économique, transition écologique, management de transition, autant d’expressions barbares pour parler de ce dont on ne connait pas. L’état de transition est une zone inconnue, une zone floue, aux mille nuances de gris. Il s’agit d’un élan où une énergie puissante pousse au mouvement. Cet entre-deux où tout a démarré mais où tout est encore à faire. Isaac Azimov détermine la transition comme étant le plus difficile à expérimenter, si la vie est agréable et la mort paisible, pour Paul et Claire la transition est la partie la plus intéressante. Paul Cottet-Dumoulin et Claire Guetta proposent de marquer un temps d’arrêt. Guidés par le Mat, ils vous invitent à entrer dans cette zone grise, chargée d’énergie mystique. Exposition 05.10.2019 – 31.10.2019 Ouvert le mercredi samedi et dimanche de 14h à 19h Vernissage 04.10.2019 – 19h Où? Pavillon de la Courrouze 40 rue des Munitionnettes 35000 Rennes Comment venir? 10 min à vélo du centre-ville de Rennes (République) 16 min en bus du centre-ville de Rennes (République – Ligne C6 – Arrêt « Cœur Courrouze ») Pavillon de la Courrouze 40 rue des Munitionnettes 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine vendredi 4 octobre 2019 – 19h00 à 23h00

