Exposition “Peintures” – Philippe Kerarvran Pavillon Courrouze, 22 juin 2019 18:00, Rennes. 22 juin – 21 juillet 2019 Sur place Gratuit Du 21 juin au 21 Juillet : A travers ses peintures, Philippe Kerarvran nous embarque dans son univers haut en couleur, entre terre et mer, là ou s’arrête un monde et où un autre commence… Exposition du 21 Juin au 21 Juillet Poète, rêveur, bohème, autant de qualificatifs qui semblent être attachés à KERARVRAN, traduisant sa profonde indépendance et son originalité tant au niveau de sa personnalité que de son art. L’univers, à la pointe du Finistère, dans lequel est né Philippe KERARVRAN, le 28 juin 1955, reste une empreinte ineffaçable : la mer – la terre ! Là, où s’arrête un monde, commence un autre monde. Cette dualité se retrouve dans sa peinture. Il semble que la lumière, si présente, qui émerge de ses œuvres permet de découvrir un univers provenant autant de l’astrophysique que de l’archéologie, les deux mondes où aime se réfugier le peintre. Ces deux axes sont très proches de son travail, il va chercher dans ces univers l’émotion qu’il transmet dans ses œuvres. L’atelier de KERARVRAN est situé au bout de la terre, au pied de l’Océan, là où il a toujours vu les rochers comme des remparts contre les vagues qui s’y jettent. C’est là qu’il peint avec pour seul éclairage celui qui entre discrètement par la porte ouverte de son atelier. C’est donc en peignant dans la semi pénombre qu’il fait naître la lumière sur ses peintures. Les couleurs sont uniquement des pigments naturels, des oxydes, des terres mélangées à de la graisse et au vernis. Il prépare ses poudres et comme au théâtre, il structure sa paroie, son mur support, qui peut disparaître partiellement ou même totalement et laisser la place à l’image, à une autre réalité . Ses pigments restent le lien, le fil qui le relie au Néolithique, au rupestre, vestiges visibles du commencement de l’Histoire de l’Humanité. Pavillon Courrouze 40 rue des munitionnettes 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine samedi 22 juin 2019 – 18h00 à 21h00

