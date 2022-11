EXPOSITION Les Grands Itinéraires – David Brault Pavillon Courrouze Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Exposition photographique de David Brault au Pavillon Courrouze (Rennes) – Les Grands Itinéraires Exposition photographique de David Brault Du 02 décembre au 14 janvier 2023 Au Pavillon Courrouze (Rennes) Les Grands Itinéraires

La série « Les grands itinéraires » évoque l’histoire de l’art et sollicite l’imaginaire, dans un jeu de détournement de figures et d’objets. De collisions en collusions, les mises en scène photographiques font référence à la peinture classique, à l’image publicitaire, au pop art, au Kitsch… Elles abolissent les frontières qui séparent le profane du sacré, l’art savant de la culture populaire. Infos pratiques ? Pavillon Courrouze – 40 rue des Munitionnettes – 35 000 Rennes

? Accès métro ligne b – station « La Courrouze »

? Entrée libre et gratuite :

Mardi, mercredi de 16h30 à 18h30

Vendredi, samedi de 15h à 18h30 Pavillon Courrouze 40 rue des munitionnettes 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine vendredi 2 décembre – 18h30 à 20h00

samedi 3 décembre – 15h00 à 18h30

mardi 6 décembre – 16h30 à 18h30

mercredi 7 décembre – 16h30 à 18h30

vendredi 9 décembre – 15h00 à 18h30

samedi 10 décembre – 15h00 à 18h30

mardi 13 décembre – 16h30 à 18h30

mercredi 14 décembre – 16h30 à 18h30

vendredi 16 décembre – 15h00 à 18h30

samedi 17 décembre – 15h00 à 18h30

mardi 20 décembre – 16h30 à 18h30

mercredi 21 décembre – 16h30 à 18h30

vendredi 23 décembre – 15h00 à 18h30

samedi 24 décembre – 15h00 à 18h30

mardi 27 décembre – 16h30 à 18h30

mercredi 28 décembre – 16h30 à 18h30

vendredi 30 décembre – 15h00 à 18h30

samedi 31 décembre – 15h00 à 18h30

mardi 3 janvier 2023 – 16h30 à 18h30

mercredi 4 janvier 2023 – 16h30 à 18h30

vendredi 6 janvier 2023 – 15h00 à 18h30

samedi 7 janvier 2023 – 15h00 à 18h30

mardi 10 janvier 2023 – 16h30 à 18h30

mercredi 11 janvier 2023 – 16h30 à 18h30

vendredi 13 janvier 2023 – 15h00 à 18h30

samedi 14 janvier 2023 – 15h00 à 18h30

