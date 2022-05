Boire un verre à la Courrouze – Gagner du terrain #2 Pavillon Courrouze Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Boire un verre à la Courrouze – Gagner du terrain #2 Pavillon Courrouze, 19 décembre 2019 18:00, Rennes. 19 décembre 2019 – 28 mai 2020, les jeudis Sur place Entrée libre http://www.lacourrouze.fr Gagner du Terrain revient avec son premier défi à relever > Boire un verre à la Courrouze Boire un verre à la Courrouze, relevez le défi ! Il y a un an, La Courrouze est devenue un terrain de jeu grandeur nature pour penser la ville et ses évolutions : la démarche ” Gagner du Terrain ” a permis d’identifier avec les habitants et les acteurs du quartier des dizaines de défis à relever pour activer le site Grande Prairie. Cette année, “Gagner du Terrain” est de retour pour mettre en place les quatre défis qui ont reçu le plus de succès : Boire un verre à la Courrouze / Jouer avec la Courrouze / Danser avec la Courrouze / Escalader la Courrouze Rendez-vous un jeudi par mois de décembre à juin pour un apéro au Pavillon Courrouze. Contact : ludivine@cuesta.fr Pavillon Courrouze 40 rue des munitionnettes 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine jeudi 19 décembre 2019 – 18h00 à 20h00

jeudi 30 janvier 2020 – 18h00 à 20h00

jeudi 27 février 2020 – 18h00 à 20h00

jeudi 26 mars 2020 – 18h00 à 20h00

jeudi 23 avril 2020 – 18h00 à 20h00

jeudi 28 mai 2020 – 18h00 à 20h00

