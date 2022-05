Biennale d’art urbain – Teenage Kicks Pavillon Courrouze Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Biennale d’art urbain – Teenage Kicks Pavillon Courrouze, 3 septembre 2019 14:00, Rennes. 3 – 29 septembre 2019 Sur place Gratuit contact@teenagekicks.org, https://www.teenagekicks.org/ Expositions / Muralisme / Performance Teenage Kicks est un événement gratuit créé par des artistes rennais ayant l’exigence d’offrir au public des propositions de qualité, avec la volonté de sortir des sentiers battus. La programmation pluridisciplinaire mêle photographie, illustration, muralisme, graffiti, sculpture et installation afin de présenter un regard initié sur l’art urbain contemporain, et de le partager avec des publics variés. Pavillon Courrouze 40 rue des munitionnettes 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 3 septembre 2019 – 14h00 à 20h30

vendredi 6 septembre 2019 – 14h00 à 20h30

samedi 7 septembre 2019 – 17h00 à 22h30

dimanche 8 septembre 2019 – 14h00 à 20h30

vendredi 13 septembre 2019 – 14h00 à 21h00

samedi 14 septembre 2019 – 14h00 à 21h00

dimanche 15 septembre 2019 – 14h00 à 21h00

vendredi 20 septembre 2019 – 14h00 à 21h00

samedi 21 septembre 2019 – 14h00 à 21h00

dimanche 22 septembre 2019 – 14h00 à 21h00

vendredi 27 septembre 2019 – 14h00 à 21h00

samedi 28 septembre 2019 – 14h00 à 21h00

dimanche 29 septembre 2019 – 14h00 à 21h00

